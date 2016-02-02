​Гражданин Азербайджана получил 3 года за разбойное нападение на магазин в России

Баку. 2 Февраля. REPORT.AZ/ Три года лишения свободы получил 30-летний гражданин Азербайджана, признанный виновным в разбойном нападении на магазин в Саранске, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщили в пресс-службе МВД, злоумышленник похитил из кассы торговой точки 194 тыс. рублей, угрожая сотруднику ножом и предметом, похожим на пистолет.

Выяснилось, что налетчик – знакомый администратора павильона. Его личность была установлена сразу, однако преступник некоторое время скрывался в Набережных Челнах, где успел потратить все деньги.

В результате мужчину задержали сотрудники Управления уголовного розыска республиканского МВД. Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима.