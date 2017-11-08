Гражданин Азербайджана получил 9,5 лет колонии в России, вступившись за честь родственницы

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Орске Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор гражданину Азербайджана, который был признан виновным в убийстве и незаконном приобретении оружия, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В ходе судебного заседания обвиняемый вину признал и рассказал, что защищал честь родственницы. Он приобрел пистолет за 30 тыс. рублей, после чего в апреле 2017 года застрелил оскорбившего его родственницу мужчину.

Учитывая признание вины, способствование раскрытию преступления, наличие малолетнего ребенка и аморальное поведение убитого, суд назначил наказание в виде 9,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.