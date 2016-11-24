Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана погиб в результате ДТП в Ставропольском крае России. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел накануне ночью в городе Невинномысск. Водитель "Мазда" допустил наезд на неисправный грузовик "Вольво" с прицепом, который остановился для ремонта у края дороги.

В результате происшествия погибли два пассажира легкового автомобиля: 28-летний гражданин Азербайджана и женщина 40-45 лет. Сам водитель "Мазды", 43-летний житель города Невинномысска, в ДТП не пострадал.

За рулем грузовика "Вольво" находился гражданин Армении.

По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У водителей взяты пробы крови на проверку состояния опьянения.