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    Гражданин Азербайджана погиб в результате ДТП в Ставропольском крае России

    За рулем другой машины, попавшей в ДТП, находился гражданин Армении

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана погиб в результате ДТП в Ставропольском крае России. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел накануне ночью в городе Невинномысск. Водитель "Мазда" допустил наезд на неисправный грузовик "Вольво" с прицепом, который остановился для ремонта у края дороги.

    В результате происшествия погибли два пассажира легкового автомобиля: 28-летний гражданин Азербайджана и женщина 40-45 лет. Сам водитель "Мазды", 43-летний житель города Невинномысска, в ДТП не пострадал.

    За рулем грузовика "Вольво" находился гражданин Армении.

    По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У водителей взяты пробы крови на проверку состояния опьянения.

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