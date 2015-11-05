​Гражданин Азербайджана осужден за перевозку наркотиков в России

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Хилокский районный суд Забайкальского края России приговорил к восьми и 11 годам лишения свободы гражданина Азербайджана и предпринимателя из Иркутска, обвиняемых в сбыте наркотиков, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Суд установил, что в ноябре 2012 года они с целью сбыта перевозили в пассажирском поезде из Омска в Хабаровск 3,4 кг смеси наркотических средств, содержащей, в том числе, героин и были задержаны на железнодорожной станции Хилок.

В 2014 году, за совершение этого преступления к трем годам лишения свободы были приговорены еще двое участников этой организованной преступной группы, с которыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.