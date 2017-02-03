Гражданин Азербайджана задержан при передаче взятки в крупном размере директору департамента Нацбанка Украины

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы задержали директора одного из департаментов Национального банка Украины и трех его сообщников, один из которых является гражданином Азербайджана, при получении взятки в крупном размере. Как сообщает Report со ссылкой на УНН, об этом заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По информации пресс-службы, задержание состоялось 2 февраля при попытке передать директору департамента Нацбанка Украины через посредников взятку в 25 тыс. долларов США.

Один из задержанных посредников является гражданином Азербайджана, о чем письмом было сообщено посольству Азербайджана в Украине.

Как отмечается в сообщении, указанный руководитель Департамента платежных систем Нацбанка Украины разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через указанных посредников от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью (ООО) неправомерной выгоды на общую сумму 35 тыс. долларов США в два этапа за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы "Платисервис" для осуществления наличных и безналичных переводов в пределах Украины и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства.

По факту заведено уголовное дело, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.