Граждане Азербайджана попали в ДТП в России, есть погибшие

Жители Зардабского района погибли в России в результате дорожно-транспортного происшествия.
Как сообщает Верхне-ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован в Саратове. Граждане Азербайджана, родом из Зардабского района, проживающие в Саратове, попали в ДТП. Два двоюродных брата – Анар и Эльвин Гараевы из села Горугбагы района погибли в дорожно-транспортном происшествии. Один из них скончался на месте, а другой по дороге в больницу.
Во время инцидента в машине, кроме двоюродных братьев, находились еще 2 человека. Один из них скончался, а другой пассажир, брат одного из двоюродных братьев, был тяжело ранен. Он был госпитализирован.
По предварительной информации, причиной происшествия стал другой автомобиль, стоявший на обочине. У пострадавшего в аварии несколько недель назад была свадьба. Тела двух погибших будут доставлены в Азербайджан и захоронены на кладбище села Зардаба Сарыгая.