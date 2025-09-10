ГПС задержала гражданина Ирака, нарушившего границу Азербайджана
Происшествия
- 10 сентября, 2025
- 11:24
Гражданин Ирака был задержан при попытке незаконного пересечения государственной границы Азербайджана.
Об этом сообщили Report в Государственной пограничной службе Азербайджана.
Инцидент произошел 8 сентября на служебной территории погранотряда "Лянкяран". Пограничники задержали 19-летнего Гбури Амира Висмана, пытавшегося пересечь границу с территории Ирана.
По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
