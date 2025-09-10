ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ГПС задержала гражданина Ирака, нарушившего границу Азербайджана

    Происшествия
    • 10 сентября, 2025
    • 11:24
    ГПС задержала гражданина Ирака, нарушившего границу Азербайджана

    Гражданин Ирака был задержан при попытке незаконного пересечения государственной границы Азербайджана.

    Об этом сообщили Report в Государственной пограничной службе Азербайджана.

    Инцидент произошел 8 сентября на служебной территории погранотряда "Лянкяран". Пограничники задержали 19-летнего Гбури Амира Висмана, пытавшегося пересечь границу с территории Ирана. 

    По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

    Azərbaycan sərhədini pozan İraq vətəndaşı saxlanılıb

