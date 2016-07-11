ГПС: В прошлом месяце в Азербайджане задержаны 449 человек, находящихся в розыске

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В прошлом месяце за нарушение государственной границы задержано 39 человек по 28 случаям.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

По данным, 21 из них являются гражданами Азербайджана, трое - гражданами Нигерии, трое - Узбекистана, трое - гражданами Гвинеи, 2 человека - гражданами Ирана, двое - Камеруна, по одному гражданину Пакистана, Украины, Таджикистана, Кыргызстана, Кот-д`Ивуара.

Согласно информации, при нарушении правил на зеленой границе задержаны 5 человек в 4 случаях, в Каспийском море - 31 человек в 22 случаях, в погранично-контрольных пунктах - 889 человек в 612 случаях. В их отношении приняты соответствующие меры.

В результате мероприятий по борьбе с преступностью правоохранительными органами Азербайджана задержаны 449 человек, находящихся в розыске, и переданы соответствующим органам.

В результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств в 11 случаях было выявлено и изъято 3 кг 855 грамм наркотических веществ.

В результате мероприятий, проведенных в рамках борьбы с контрабандной деятельностью, в 67 случаях была выявлена и изъята контрабанда на общую сумму 142 745 манатов, в том числе 2 винтовки, 1 пневматический пистолет, 30 патронов 9 мм калибра для пневматического пистолета, 42 патрона 5,6 мм калибра, 5 патронов 16 мм калибра, 15 запалов, 1560 долларов США, 2562 азербайджанских манатов, 950 единиц европейской валюты, 24 003 пачек сигарет, 12 мобильных телефонов, различные лекарственные препараты, спиртные напитки, промышленные и сельскохозяйственные товары.

Мероприятия по организации охраны государственных границ продолжаются.