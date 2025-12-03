ГПС: В ноябре за нарушение госграницы Азербайджана задержаны 20 иностранцев
- 03 декабря, 2025
- 10:07
В прошлом месяце 27 человек были задержаны за нарушение государственной границы Азербайджана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).
Среди нарушителей госграницы 7 граждан Азербайджана, 12 - Пакистана, 2 - Ирана, 1 - Алжира, 1 - Узбекистана, 1 - Германии, 1 - Турции, 1 - Египта, 1 - Судана.
В результате мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией задержаны 15 человек, пытавшихся пересечь государственную границу с поддельными документами.
За нарушение пограничного режима задержаны 586 человек, в отношении которых приняты соответствующие меры.
