    ГПС: В ноябре за нарушение госграницы Азербайджана задержаны 20 иностранцев

    Происшествия
    • 03 декабря, 2025
    • 10:07
    В прошлом месяце 27 человек были задержаны за нарушение государственной границы Азербайджана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

    Среди нарушителей госграницы 7 граждан Азербайджана, 12 - Пакистана, 2 - Ирана, 1 - Алжира, 1 - Узбекистана, 1 - Германии, 1 - Турции, 1 - Египта, 1 - Судана.

    В результате мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией задержаны 15 человек, пытавшихся пересечь государственную границу с поддельными документами.

    За нарушение пограничного режима задержаны 586 человек, в отношении которых приняты соответствующие меры.

