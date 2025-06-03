ГПС: В мае 27 человек задержаны за нарушение границы Азербайджана

ГПС: В мае 27 человек задержаны за нарушение границы Азербайджана

В мае текущего года в Азербайджане за нарушение государственной границы задержаны 27 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

7 из них являлись гражданами Азербайджана, 5 - Ирана, 5 - Афганистана, 5 - Пакистана, 3 - Марокко, 1 - Йемена и 1 - Шри-Ланки.

В результате мер по борьбе с нелегальной миграцией 8 человек задержаны при попытке пересечь госграницу с поддельными штампами и паспортами, а также по чужим документам.

Помимо этого, за нарушение правил пограничного режима задержаны 780 человек, в отношении которых приняты соответствующие меры.

В результате мер по борьбе с преступностью сотрудниками правоохранительных органов задержаны и переданы соответствующим органам 328 разыскиваемых лиц, 499 лицам запрещен выезд из страны, 20 - запрещен въезд в страну.