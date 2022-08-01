ГПС: В июле за нарушение госграницы Азербайджана задержаны 27 человек

Названо число задержанных в прошлом месяце за нарушение государственной границы Азербайджана.

Названо число задержанных в прошлом месяце за нарушение государственной границы Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), в июле за нарушение госграницы были задержаны 27 человек, из них 21 – граждане Азербайджана, 2 – Ирана, по 1 – Ирака, Узбекистана и 2 – Пакистана.

В рамках мер по борьбе с незаконной миграцией 19 человек были задержаны за попытку пересечения границы по поддельным паспортам, шенгенским визам и штампам.

В отношении 580 задержанных за нарушение правил пограничного режима были приняты соответствующие законные меры.

Правоохранительными органами были задержаны 239 разыскиваемых лиц, предотвращен выезд из страны 516 человек, которым запрещено покидать страну, и въезд в страну 15 человек, которым запрещено приезжать в Азербайджан.

В рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков из оборота изъяты 145 кг 455 гр наркотических веществ, 16 197 психотропных таблеток.

Предотвращена контрабанда на общую сумму 2 млн 440 тыс. 591 манат, включая 2 пистолета, 1 охотничье ружье 16-го калибра, 1 прибор ночного видения, 5 патронов, 1 кинжал, табачные изделия, золото и драгоценности.