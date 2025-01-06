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ГПС: В декабре 2024 года 32 человека задержаны за нарушение госграницы 

ГПС: В декабре 2024 года 32 человека задержаны за нарушение госграницы  В декабре прошлого года в Азербайджане за нарушение государственной границы были задержаны 32 человека.
Происшествия
6 января 2025 г. 12:11
ГПС: В декабре 2024 года 32 человека задержаны за нарушение госграницы 

В декабре прошлого года в Азербайджане за нарушение государственной границы были задержаны 32 человека.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственной пограничной службы (ГПС) за декабрь 2024 года.

8 из них являлись гражданами Азербайджана, 12 - Пакистана, 5 - Алжира, 5 - Шри-Ланки и 2 - Марокко.

В результате мер по борьбе с нелегальной миграцией 7 человек задержаны при попытке пересечь госграницу с поддельными штампами и паспортами, чужими документами.

Помимо этого, за нарушение правил пограничного режима задержаны 863 человека, в отношении которых приняты соответствующие меры.

В результате мер по борьбе с преступностью сотрудниками правоохранительных органов задержаны и переданы соответствующим органам 358 разыскиваемых лиц, 466 лицам запрещен выезд из страны, 11 - запрещен въезд в страну.

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Версия на азербайджанском языке 2024-cü ilin dekabr ayında 32 nəfər dövlət sərhədini pоzduqlarına görə saxlanılıb

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