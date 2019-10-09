ГПС: Спасены трое из пропавших на Каспии четверых рыбаков

Береговая охрана Государственной пограничной службы Азербайджана продолжает мероприятия по спасению на водах и организацию контроля над вышедшими в Каспийское море плавучими средствами.

Как сообщили Report в ГПС, 8 сентября в 10:20 из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в Береговую охрану ГПС поступила информация, что в 16:00 07.10.2019 прервалась связь с байдаркой с бортовым номером SA-1672, вышедшей в море 02.10.2019 с 4-мя членами экипажа на борту.

В результате проведенных совместных поисковых мероприятий три члена экипажа были найдены и спасены, в 00:55 9 октября они были подняты на борт судна "Шахдаг".

Спасенным рыбакам оказали первую медпомощь, обеспечили теплой одеждой и питанием и в 07:10 доставили на базу Береговой охраны.

Поиски другого члена экипажа, жителя Нефтчалинского района Гулиева Вургуна Акиф оглу 1976 г.р. не дали результата.