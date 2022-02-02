ГПС: Ирану вернули оказавшийся на территории Азербайджана флаг

Иранский флаг, принесенный сильным ветром на территорию Азербайджана, возвращен в Иран.

Иранский флаг, занесенный сильным ветром на территорию Азербайджана, возвращен в Иран.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

Отмечается, что 1 февраля на служебной территории Лянкяранского пограничного отряда Погранвойск ГПС пограничный отряд обнаружил иранский флаг, занесенный сильным ветром.

Государственный флаг Ирана был доставлен на пограничный участок. Иранская сторона была проинформирована об инциденте через погрануправление.

2 февраля в духе взаимного уважения с соблюдением необходимых норм государственный флаг был передан иранским пограничникам .