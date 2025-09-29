ГПС пресекла попытку контрабанды 8 кг наркотиков из Ирана

Азербайджанские пограничники пресекли попытку контрабанды более 8 кг наркотиков из Ирана.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

Инцидент произошел на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран".

В результате оперативных мероприятий были задержаны жители Хачмазского района - Мовсумов Эльшад Рамин оглу (1987 г.р.) и Рагимов Мурад Мехман оглу (1997 г.р.).

Во время первичного допроса задержанные признались, что прибыли с целью забрать наркотическое средство общим весом 8 кг 800 г.