ГПС пресекла попытку контрабанды 8 кг наркотиков из Ирана
Происшествия
- 29 сентября, 2025
- 12:15
Азербайджанские пограничники пресекли попытку контрабанды более 8 кг наркотиков из Ирана.
Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).
Инцидент произошел на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран".
В результате оперативных мероприятий были задержаны жители Хачмазского района - Мовсумов Эльшад Рамин оглу (1987 г.р.) и Рагимов Мурад Мехман оглу (1997 г.р.).
Во время первичного допроса задержанные признались, что прибыли с целью забрать наркотическое средство общим весом 8 кг 800 г.
Последние новости
13:10
Фото
Память о невинных жертвах: Мемориальный комплекс Гянджи раскрывает правду о трагедииВнутренняя политика
13:07
Томмазо Ди Джованни: "Потребители должны получать полную информацию о бездымной продукции" - ИНТЕРВЬЮБизнес
13:04
Суд в Тбилиси обязал Саакашвили и экс-главу его охраны выплатить более $3 млнВ регионе
13:03
Рафиг Мамедгасанов награжден орденом "Эмек"Внутренняя политика
13:00
Определились очередные медалисты III Игр СНГ - ОБНОВЛЕНО-3Индивидуальные
12:59
В Польше на учениях внезапно умер 34-летний солдатДругие страны
12:54
Умайра Тагиева: Ведутся обсуждения по борьбе с изменением климата на 2026-2030 гг.Экология
12:54
Эльнур Солтанов: "Зеленый" переход должен совпадать с национальными интересамиЭнергетика
12:49