ГПС предотвратила контрабандный ввоз крупной партии табачных изделий из Ирана по Каспию

Азербайджанские пограничники предотвратили контрабандный ввоз крупной партии табачных изделий из Ирана в Азербайджан по Каспийскому морю.

Азербайджанские пограничники предотвратили контрабандный ввоз крупной партии табачных изделий из Ирана в Азербайджан по Каспийскому морю.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

Инцидент произошел 18 сентября, операция проводилась совместно различными подразделениями Береговой охраны ГПС.

В ходе оперативных действий было обнаружено 3 быстроходных плавсредства, оснащенных двигателями Yamaha-250, и 117 подозрительных свертков на поверхности воды.

При осмотре плавсредств и свертков было изъято 146 790 пачек табачных изделий без акцизных марок на сумму около 300 тыс. манатов.

По факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.