О нас

ГПС предотвратила контрабандный ввоз крупной партии табачных изделий из Ирана по Каспию

ГПС предотвратила контрабандный ввоз крупной партии табачных изделий из Ирана по Каспию Азербайджанские пограничники предотвратили контрабандный ввоз крупной партии табачных изделий из Ирана в Азербайджан по Каспийскому морю.
Происшествия
21 сентября 2024 г. 13:30
ГПС предотвратила контрабандный ввоз крупной партии табачных изделий из Ирана по Каспию

Азербайджанские пограничники предотвратили контрабандный ввоз крупной партии табачных изделий из Ирана в Азербайджан по Каспийскому морю.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

Инцидент произошел 18 сентября, операция проводилась совместно различными подразделениями Береговой охраны ГПС.

В ходе оперативных действий было обнаружено 3 быстроходных плавсредства, оснащенных двигателями Yamaha-250, и 117 подозрительных свертков на поверхности воды.

При осмотре плавсредств и свертков было изъято 146 790 пачек табачных изделий без акцизных марок на сумму около 300 тыс. манатов.

По факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xəzərin Azərbaycana mənsub ərazi sularında 300 min manatlıq qaçaqmal aşkarlanıb

Другие новости из категории

В Шамкире снесены незаконные постройки
В Шамкире снесены незаконные постройки
21 сентября 2024 г. 11:08
МВД обнародовало число найденного на освобожденных территориях за неделю оружия
ФотоМВД обнародовало число найденного на освобожденных территориях за неделю оружия
21 сентября 2024 г. 10:22
В Гейгеле произошел пожар в двухэтажном доме
В Гейгеле произошел пожар в двухэтажном доме
21 сентября 2024 г. 10:15
Против бывшего главного архитектора Лянкярана возбуждено новое уголовное дело
Против бывшего главного архитектора Лянкярана возбуждено новое уголовное дело
21 сентября 2024 г. 09:35
В Лерике произошло землетрясение
В Лерике произошло землетрясение
21 сентября 2024 г. 07:53
В Баку 27-летнего мужчину сбил автомобиль
В Баку 27-летнего мужчину сбил автомобиль
21 сентября 2024 г. 02:44
В Шамкире три человека пострадали при столкновении автомобилей
В Шамкире три человека пострадали при столкновении автомобилей
21 сентября 2024 г. 00:51
В Барде мужчина скончался после укуса пчелы
В Барде мужчина скончался после укуса пчелы
20 сентября 2024 г. 18:26
Германия одобрила экстрадицию гражданина Азербайджана, обвиняемого в мошенничестве
Германия одобрила экстрадицию гражданина Азербайджана, обвиняемого в мошенничестве
20 сентября 2024 г. 18:05
Азербайджанские полицейские раскрыли сеть онлайн-казино с миллионным оборотом
Азербайджанские полицейские раскрыли сеть онлайн-казино с миллионным оборотом
20 сентября 2024 г. 15:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi