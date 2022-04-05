ГПС: Предотвращен контрабандный ввоз в Азербайджан крупной партии наркотиков

В результате бдительности сотрудников Государственной пограничной службы (ГПС) погранотрядов «Горадиз» и «Гёйтепе» за последние сутки из Исламской Республики в Азербайджан была предотвращена контрабанда через государственную границу около 34 килограммов 3

В результате бдительности сотрудников Государственной пограничной службы (ГПС) погранотрядов "Горадиз" и "Гёйтепе" за последние сутки из Исламской Республики в Азербайджан была предотвращена контрабанда через государственную границу около 34 килограммов 370 граммов наркотических средств, 3 557 таблеток, содержащие психотропные вещества и 957 штук лекарственных препаратов.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

Так, 31 марта в 22:25 на участке службы пограничной заставы пограничного отряда "Горадиз" пограничных войск Государственной пограничной службы у села Газахлар Физулинского района один человек, двигаясь в направлении границы с Ираном, приблизился к инженерному заграждению и сразу вернулся, но был замечен пограничным нарядом, несущим службу на территории.

Пограничная застава была немедленно поднята по команде "к оружию", обозначенная территория была взята под контроль. При досмотре одной посылки, обнаруженной на территории в результате проведенных пограничных оперативно-розыскных мероприятий, были обнаружены и изъяты наркотические вещества общим весом 10 кг 500 граммов (5 кг 200 граммов "марихуаны", 4 кг 200 граммов “опиума”, 1 кг 100 граммов "героина"), а также 2000 единиц психотропного препарата "метадон М40".

Внимание пограничного наряда также привлекло то, что 2 апреля около 23:17 в районе пограничной заставы пограничных войск “Гейтепе”, расположенной у села Юхары Агалы Билясуварского района, к территории приблизился один неизвестный.

Неизвестный, не подчинившись приказу пограничного наряда “стоять”, забрал посылку с территории и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Установлено, что задержанным является житель села Гарагашлы Агсуинского района Гулиев Ниджат Вахид оглу 1997 года рождения. При досмотре посылки в ней были обнаружены и изъяты наркотические вещества общим весом 20 килограммов 325 граммов наркотических веществ (14 кг 460 граммов “марихуаны”, 450 граммов "метамфетамина", 510 граммов “героина”, 4 кг 905 граммов “опиума”), 957 штук и 10 граммов лекарственных препаратов в виде порошка.

3 апреля около 12:22 часов пограничным нарядом была пресечена попытка нарушения государственной границы Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики неизвестным лицом на пограничной заставе пограничного отряда” Горадиз", расположенной вблизи поселка Миндживан Зангиланского района. В результате проведенных розыскных мер в ходе осмотра одной посылки, обнаруженной на территории у реки Араз, было обнаружено и изъято 3 кг 545 граммов наркотического вещества ("марихуана"), 200 штук психотропного лекарственного препарата "метадон М40" и 400 таблеток с пометкой "В2".

По фактам продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия».