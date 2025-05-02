ГПС обезвредила на границе с Ираном двух вооруженных нарушителей в апреле

ГПС обезвредила на границе с Ираном двух вооруженных нарушителей в апреле

Азербайджанские пограничники обезвредили в апреле на границе с Ираном двух вооруженных нарушителей границы.

Об этом Report сообщили в Госпогранслужбе.

Согласно данным, злоумышленники пытались применить огнестрельное оружие против пограничного наряда и были нейтрализованы на месте.

Также в апреле пограничники сбили два дрона, с помощью которых неизвестные пытались незаконно перебросить наркотики через границу с Ираном.

В результате мероприятий по борьбе с незаконной миграцией задержаны 22 человека, пытавшиеся пересечь государственную границу с поддельными или чужими документами.