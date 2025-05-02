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ГПС обезвредила на границе с Ираном двух вооруженных нарушителей в апреле

ГПС обезвредила на границе с Ираном двух вооруженных нарушителей в апреле ГПС обезвредила на границе с Ираном двух вооруженных нарушителей в апреле
Происшествия
2 мая 2025 г. 13:31
ГПС обезвредила на границе с Ираном двух вооруженных нарушителей в апреле

Азербайджанские пограничники обезвредили в апреле на границе с Ираном двух вооруженных нарушителей границы.

Об этом Report сообщили в Госпогранслужбе.

Согласно данным, злоумышленники пытались применить огнестрельное оружие против пограничного наряда и были нейтрализованы на месте.

Также в апреле пограничники сбили два дрона, с помощью которых неизвестные пытались незаконно перебросить наркотики через границу с Ираном.

В результате мероприятий по борьбе с незаконной миграцией задержаны 22 человека, пытавшиеся пересечь государственную границу с поддельными или чужими документами.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay İran-Azərbaycan sərhədində silahlı insident olub, iki nəfər zərərsizləşdirilib

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