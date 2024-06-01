ГПС назвала число нарушителей госграницы Азербайджана за май

В течение мая за нарушение государственной границы были задержаны 126 человек.

В течение мая за нарушение государственной границы были задержаны 126 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС).

Среди них 83 гражданина Азербайджана, 30 граждан Пакистана, 5 - Ирака, 3 - Ирана, 3 - Афганистана, 1 - Непала и 1 - России.

В рамках мер по борьбе с нелегальной миграцией 16 человек были задержаны при попытке пересечения государственной границы с фальшивыми документами.

Кроме того, за нарушение правил пограничного режима были задержаны 809 человек.

Также в мае в рамках мер по борьбе с преступностью правоохранительными органами Азербайджана были задержаны 316 человек, находящихся в розыске.