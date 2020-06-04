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ГПС и Военная прокуратура распространили совместное заявление

ГПС и Военная прокуратура распространили совместное заявление

В соответствии с планом совместных мероприятий Государственной пограничной службы и Военной прокуратуры продолжается осуществление мер по охране государственной границы Азербайджана, укреплению воинской дисциплины и правопорядка. 

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Государственной пограничной службы и Военной прокуратуры. 

В рамках мероприятий были проведены встречи заместителя начальника Государственной пограничной службы по личному составу генерал-лейтенанта Азада Алекперова и заместителя военного прокурора Азербайджанской Республики генерал-майора юстиции Расима Кязымова с личным составом воинских частей и подразделений пограничной дивизии "Газах", осуществляющих охрану государственной границы с Арменией. 

В ходе встреч были даны рекомендации по пресечению преступных деяний, укреплению военной дисциплины, воспитанию военнослужащих в духе патриотизма. В заключение состоялось совещание с участием офицеров, комендантов и начальников погранзастав дивизии пограничных войск "Газах".

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