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    Государственная дорожная полиция провела рейд, оштрафовано около 50-ти водителей - ФОТО

    В их отношении составлен административный протокол© Report

    Агдам. 22 декабря. REPORT.AZ/ Агдамский отдел Государственной дорожной полиции провел рейд против нарушителей правил дорожного движения.

    Как сообщает карабахское бюро Report, в ходе рейда были задержаны водители, внесшие изменения в общий облик транспортных средств и допустившие грубые нарушения правил дорожного движения.

    В их отношении был составлен административный протокол.

    В целом, в течение продолжавшегося около 3 часов в различных частях города рейдах составили около 50-ти административных протоколов и были сделаны предупреждения. Что же касается водителей, препятствующих доставке автомобилей на штрафные площадки и лиц, споривших с полицейскими из-за штрафа, в их отношении применен штраф за несоблюдение правил дорожного движения и законов об административных правонарушениях. 

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