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Государственная дорожная полиция о жалюзи в автомобилях

Государственная дорожная полиция о жалюзи в автомобилях Главное управление Государственной дорожной полиции предупредило водителей в связи с установкой жалюзи на автомобилях.
Происшествия
6 мая 2022 г. 16:51
Государственная дорожная полиция о жалюзи в автомобилях

Главное управление Государственной дорожной полиции предупредило водителей в связи с установкой жалюзи на автомобилях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГДП.

"Учитывая актуальность обсуждений среди населения в последние дни по поводу использования занавесок на задних боковых стеклах автомобилей, особенно с учетом распространения вводящей в заблуждение информации в интернет-СМИ, мы считаем необходимым довести некоторые рекомендации до сведения общественности.

Прежде всего, следует отметить, что согласно требованиям стандарта, действующего в нашей стране, светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя в легковых автомобилях, должно быть не ниже 75% для ветрового стекла и 70% для боковых стекол.

Однако, с учетом климатических условий Азербайджана, ежегодно с 1 мая по 15 ноября на задних боковых стеклах транспортных средств разрешается использовать жалюзи, изготовленные промышленным способом.

Согласно действующему в настоящее время законодательству, установка жалюзи, изготовленных промышленным способом, а также занавесок и пленок допускается только на задние боковые стекла легковых автомобилей", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке DYP avtomobillərin jalüzləri ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

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