Пенитенциарная служба: Фахраддин Аббасов совершил суицид из-за психологического потрясения

9 ноября 2020 года осужденный Фахраддин Аббасов предпринял попытку суицида в камере тюрьмы Пенитенциарной службы, где отбывал наказание. Сотрудники тюрьмы немедленно перевели Аббасова в медико-санитарную часть учреждения. Несмотря на оказание первичной эк

9 ноября 2020 года осужденный Фахраддин Аббасов предпринял попытку суицида в камере тюрьмы Пенитенциарной службы, где отбывал наказание. Сотрудники тюрьмы немедленно перевели Аббасова в медико-санитарную часть учреждения. Несмотря на оказание первичной экстренной медицинской помощи, спасти его жизнь не удалось.

Об этом Report сообщили в Пенитенциарной службе Министерства юстиции.

В информации отмечается, что в последнее время в тюрьме Ф.Аббасов с гневом воспринимал новости об успешном контрнаступлении азербайджанской армии и освобождении оккупированных земель, а после освобождения города Шуша пережил глубокое психологическое потрясение и прибег к суициду.

Следует отметить, что Ф.Аббасов был лишен свободы за госизмену и сотрудничество с органами спецслужб Армении, совершение уголовных преступлений против территориальной целостности Азербайджана, разжигание национальной розни.

По факту прокуратура проводит расследование.