Гособвинитель: Преступления против азербайджанского народа были тщательно спланированы и осуществлены с жестокостью и беспощадностью

Доказательства, представленные в деле, основаны на исторических фактах и показывают, что совершенные преступления не были случайными эпизодами. Они были тщательно спланированы на самом высоком уровне и осуществлены с жестокостью и беспощадностью.
Как сообщает
Обращаясь к участникам суда, он подчеркнул историческое значение текущего процесса.
"Данный судебный процесс проводится во имя восстановления справедливости.
В ходе судебного разбирательства станет ясно, что расследуемые и представленные преступления были совершены в результате политической, военной, материальной и иной поддержки государства Армения, указаний и инструкций армянского политического и военного руководства.
Этот судебный процесс также имеет важное историческое значение для предотвращения повторения таких ужасных преступлений. В ходе судебного разбирательства будет доказано, что для военных преступников нет безопасного убежища, и международные отношения должны регулироваться не силой и насилием, а правом и законом", - отметил гособвинитель.