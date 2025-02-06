Гособвинитель: Преступления против азербайджанского народа были тщательно спланированы и осуществлены с жестокостью и беспощадностью

Доказательства, представленные в деле, основаны на исторических фактах и показывают, что совершенные преступления не были случайными эпизодами. Они были тщательно спланированы на самом высоком уровне и осуществлены с жестокостью и беспощадностью.

Доказательства, представленные в деле, основаны на исторических фактах и показывают, что совершенные преступления не были случайными эпизодами. Они были тщательно спланированы на самом высоком уровне и осуществлены с жестокостью и беспощадностью.

Как сообщает Report , об этом заявил 6 февраля государственный обвинитель на судебном заседании по уголовным делам лиц армянского происхождения, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа.

Обращаясь к участникам суда, он подчеркнул историческое значение текущего процесса.

"Данный судебный процесс проводится во имя восстановления справедливости.

В ходе судебного разбирательства станет ясно, что расследуемые и представленные преступления были совершены в результате политической, военной, материальной и иной поддержки государства Армения, указаний и инструкций армянского политического и военного руководства.

Этот судебный процесс также имеет важное историческое значение для предотвращения повторения таких ужасных преступлений. В ходе судебного разбирательства будет доказано, что для военных преступников нет безопасного убежища, и международные отношения должны регулироваться не силой и насилием, а правом и законом", - отметил гособвинитель.