Гособвинитель попросил приговорить обвиняемых в убийстве отца известного модельера к длительным срокам заключения

бэк - с вести.аз

В Баку состоялся судебный процесс по уголовному делу Мустафы Зейналова и Намига Алиева, обвиняемых в убийстве отца художника-модельера Эльнары Бакировой, бизнесмена Кямрана Бакирова.

Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Махиры Керимовой государственный обвинитель потребовал приговорить обоих обвиняемых к 20 годам лишения свободы.

Напомним, что инцидент произошел 6 апреля 2023 года в жилом массиве Лахыч Баглары поселка Нардаран, в Сабунчинском районе Баку.

Так, в полицию поступила информация об исчезновении Кямрана Бакирова, 1954 года рождения, у которого при себе имелась сумма в 300 тыс. манатов.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий, стало известно, что он был убит, а его тело спрятано.

По подозрению в совершении преступления были задержаны ранее судимые Мустафа Зейналов (1953 года рождения), Намиг Алиев (1984 года рождения).

В ходе расследования установлено, что Мустафа Зейналов и его родственник Намиг Алиев преднамеренно и с особой жестокостью убили Кямрана Бекирова с целью завладеть имевшейся у него крупной суммы денег, а затем с целью скрыть следы преступления они бросили труп бизнесмена в колодец.

Мустафе Зейналову и Намику Алиеву были предъявлены обвинения по статьям 120.2.1, 120.2.4, 120.2.6, 120.2.11 УК (умышленное убийство совершенное группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом с особой жестокостью или общеопасным способом с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение сопряженное с разбоем, вымогательством, терроризмом, или бандитизмом), 181.3.2 и 181.3.3 (разбой в целях завладения имуществом в крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) Уголовного кодекса АР.