Госкомстат: В прошлом году 24649 человек в Азербайджане привлечены к административной ответственности

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Согласно информации министерства юстиции, в 2016 году судами первой инстанции рассмотрено 37 490 дел, касающихся административных правонарушений, что на 13,6% уступает показателю 2015 года.

Об этом Report сообщили в Госкомстате Азербайджана.

Отмечается, что 55,6% дел были связаны с правилами управления, 10,7% - общественным порядком, общественной безопасностью и общественной нравственностью, 10% - с правилами дорожного движения и пр.

Согласно постановлениям о применении мер административной ответственности, 24 649 человек (по сравнению с 2015 годом на 24,9% меньше) привлечены к административной ответственности. В отношении 35,1% из них применен административный штраф, 33,1% - административный арест, 24,2% - ограничения предоставленных физическим лицам исключительных прав, 3,3% - предупреждение, 1,2% - общественные работы, а 3,1% - пр. виды порицания.