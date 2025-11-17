Госкомитет прокомментировал информацию о свадьбе 17-летней девушки в Сабирабаде

Государственный комитет по вопросам семьи, женщин и детей прокомментировал информацию о том, что в Сабирабаде вновь планируется свадьба 17-летней девушки.

В ответ на запрос Report в комитете уточнили, что несколько месяцев назад в СМИ распространилась информация о свадьбе несовершеннолетней в Сабирабадском районе. После проведения проверки свадьба была предотвращена.

15 ноября в СМИ вновь появилась информация о том, что семья планирует провести свадьбу повторно. Госкомитет связался с Центром поддержки детей и семьи и Исполнительной властью Сабирабадского района. В ходе расследования и бесед с семьей выяснилось, что эта информация не соответствует действительности: свадебная церемония запланирована на октябрь 2026 года, когда девушке исполнится 18 лет.

Ранее, 15 октября, состоялась свадьба, организованная стороной невесты, между 35-летним Орханом Мехбалиевым и 17-летней Захрой Салманлы. После вмешательства правоохранительных органов свадьба со стороны жениха, намеченная на 23 октября, была предотвращена, а с родителями обеих сторон провели профилактическую беседу в отделении полиции.