Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Госкомитет прокомментировал информацию о свадьбе 17-летней девушки в Сабирабаде

    Происшествия
    • 17 ноября, 2025
    • 13:51
    Госкомитет прокомментировал информацию о свадьбе 17-летней девушки в Сабирабаде

    Государственный комитет по вопросам семьи, женщин и детей прокомментировал информацию о том, что в Сабирабаде вновь планируется свадьба 17-летней девушки.

    В ответ на запрос Report в комитете уточнили, что несколько месяцев назад в СМИ распространилась информация о свадьбе несовершеннолетней в Сабирабадском районе. После проведения проверки свадьба была предотвращена.

    15 ноября в СМИ вновь появилась информация о том, что семья планирует провести свадьбу повторно. Госкомитет связался с Центром поддержки детей и семьи и Исполнительной властью Сабирабадского района. В ходе расследования и бесед с семьей выяснилось, что эта информация не соответствует действительности: свадебная церемония запланирована на октябрь 2026 года, когда девушке исполнится 18 лет.

    Ранее, 15 октября, состоялась свадьба, организованная стороной невесты, между 35-летним Орханом Мехбалиевым и 17-летней Захрой Салманлы. После вмешательства правоохранительных органов свадьба со стороны жениха, намеченная на 23 октября, была предотвращена, а с родителями обеих сторон провели профилактическую беседу в отделении полиции.

    Госкомитет права детей Сабирабад
    Sabirabadda 17 yaşlı qız üçün yenidən toy keçiriləcəyinə dair iddialara aydınlıq gətirilib

    Последние новости

    14:09

    Открыт последний кластер переговоров по вступлению Албании в ЕС

    Другие страны
    14:07
    Фото

    Азербайджан и ОАЭ запускают взаимную торговлю на рынках капитала

    Финансы
    14:04

    Азербайджан и Габон обсудили вопросы сотрудничества в ряде сфер

    Инфраструктура
    14:04

    Азербайджан и страны Центральной Азии формируют "Союз шести"

    Аналитика
    14:04

    На WTDC-25 отмечен прогресс Азербайджана в 5G и искусственном интеллекте

    ИКТ
    14:02

    Германия возобновит экспорт оружия в Израиль с 24 ноября

    Другие страны
    13:54

    Названы сроки реализации в Азербайджане концепции "учитель на полную ставку"

    Наука и образование
    13:51

    Дорин Богдан-Мартин: Азербайджан становится быстрорастущим региональным центром цифрового развития

    ИКТ
    13:51

    Emirates заказала у Boeing 65 самолетов на $38 млрд

    Инфраструктура
    Лента новостей