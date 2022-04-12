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Госагентство остановило возведение объекта в Сальяне

Госагентство остановило возведение объекта в Сальяне Госагентство по контролю безопасности строительства МЧС остановило возведение объекта в Сальяне.
Происшествия
12 апреля 2022 г. 11:27
Госагентство остановило возведение объекта в Сальяне

Госагентство по контролю безопасности строительства МЧС остановило возведение объекта в Сальяне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Специалисты Государственного агентства по контролю безопасности строительства МЧС выявили факт проведения Агаевой Севдой Аловсат гызы строительных работ в селе Памбыгкенд Сальянского района без получения необходимого разрешения.

В результате принятых агентством мер незаконные строительные работы были прекращены, объект взят под контроль.

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