Госагентство остановило возведение объекта в Сальяне

Госагентство по контролю безопасности строительства МЧС остановило возведение объекта в Сальяне.

Госагентство по контролю безопасности строительства МЧС остановило возведение объекта в Сальяне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Специалисты Государственного агентства по контролю безопасности строительства МЧС выявили факт проведения Агаевой Севдой Аловсат гызы строительных работ в селе Памбыгкенд Сальянского района без получения необходимого разрешения.

В результате принятых агентством мер незаконные строительные работы были прекращены, объект взят под контроль.