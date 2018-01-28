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    Гололед на дорогах Баку стал причиной цепной аварии, 2 человека пострадали - ФОТО

    Столкнулись три автомобиля© Report

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Сабаильском районе Баку, на Шиховском участке дороги Баку-Сальян произошла цепная авария.

    Как передает Report, в результате столкновения "Mercedes", "Hundai" и "Renault" двое человек в последней получили повреждения.

    Причиной аварии стало замерзание воды, стекающей с верхней улицы.

    На территорию привлечены Мобильный полк полиции МВД и сотрудники ДПС. Правоохранители с целью облегчить движение машин, осыпали лороги солью.

    Несмотря на регулирование сотрудниками ДПС скорости движения машин, автомобиль марки BMW с государственным регистрационным номером "99-LS-111" наехал на железное ограждение. В результате, машина сильно деформирована.     

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