 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ГМС привлекла 53 иностранцев к административной ответственности - ВИДЕО

    © migration.gov.az

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В ходе мероприятий, проведенных Государственной миграционной службой Азербайджана в первую декаду мая против незаконной миграции, были задержаны 53 иностранца, в том числе 22 гражданина Пакистана, 20 - Узбекистана, 6 - Индии, 2 - Турции, 2 - Грузии и 1 - Кыргызстана.

    Как сообщили Report в ГМС, в ходе проверок выяснилось, что граждане Пакистана, Индии, Турции, Грузии и Узбекистана нарушили правила пребывания и проживания на территории страны. 

    Кроме того, стало известно, что 19 граждан Узбекистана и 1 гражданин Кыргызстана занимались в Азербайджане незаконной деятельностью. 

    Также выяснилось, что незаконно проживающие в стране граждане Пакистана Тахира Ясмиин и Табсум Чаважа Вагар Рахмед привезли в Азербайджан своих земляков, обещав переправить их отсюда в Европу и Канаду. 

    Прибывших в страну пакистанцев разместили по различным адресам, с них взяли определенную сумму, обещав получить разрешение на временное место жительства и этим создали условия для незаконной миграции. 

    Принимаются соответствующие меры для привлечения указанных иностранных граждан к ответственности и депортации за пределы Азербайджана. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi