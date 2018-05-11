ГМС привлекла 53 иностранцев к административной ответственности - ВИДЕО

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Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В ходе мероприятий, проведенных Государственной миграционной службой Азербайджана в первую декаду мая против незаконной миграции, были задержаны 53 иностранца, в том числе 22 гражданина Пакистана, 20 - Узбекистана, 6 - Индии, 2 - Турции, 2 - Грузии и 1 - Кыргызстана.

Как сообщили Report в ГМС, в ходе проверок выяснилось, что граждане Пакистана, Индии, Турции, Грузии и Узбекистана нарушили правила пребывания и проживания на территории страны.

Кроме того, стало известно, что 19 граждан Узбекистана и 1 гражданин Кыргызстана занимались в Азербайджане незаконной деятельностью.

Также выяснилось, что незаконно проживающие в стране граждане Пакистана Тахира Ясмиин и Табсум Чаважа Вагар Рахмед привезли в Азербайджан своих земляков, обещав переправить их отсюда в Европу и Канаду.

Прибывших в страну пакистанцев разместили по различным адресам, с них взяли определенную сумму, обещав получить разрешение на временное место жительства и этим создали условия для незаконной миграции.

Принимаются соответствующие меры для привлечения указанных иностранных граждан к ответственности и депортации за пределы Азербайджана.