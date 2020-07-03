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Главред AzTV скончался от коронавируса

Главред AzTV скончался от коронавируса Еще один сотрудник ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" скончался от коронавируса.
Происшествия
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3 июля 2020 г. 02:30
Главред AzTV скончался от коронавируса

Еще один сотрудник ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" скончался от коронавируса.

Как сообщает Report, главный редактор редакции кинопрограмм и дубляжа AzTV, Этибар Камал оглы Бабаев, умер от коронавируса.

Он был доставлен в критическом состоянии в Учебно-терапевтическую клинику Медицинского университета, где его лечили. Несмотря на вмешательство врачей, его жизнь спасти не удалось.

Напомним, что 1 июля режиссер департамента общественно-политических и аналитических передач Самир Немятзаде также скончался от коронавируса.

Сообщается, что режиссер департамента общественно-политических и аналитических передач Самир Наджафзаде день назад был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья, но спасти его жизнь не удалось.

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Версия на азербайджанском языке AzTV-nin baş redaktoru COVID-19-dan vəfat etdi

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