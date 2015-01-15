Главное управление по борьбе с коррупцией обнародовало статистические сведения за 2014 год - СПИСОК

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ "За 2014 год на "горячую линию" 161 Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре поступило 4 945 обращений. На основании 21 обращения были возбуждены уголовные дела по различным статьям Уголовного кодекса". Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Камран Алиев во время обнародования статистики по выполненной за 2014 год работе структуры.

По его словам, в результате совместных мероприятий с соответствующими государственными структурами другие обращения были удовлетворены, права граждан восстановлены и для устранения выявленных правонарушений направлены запросы в соответствующие структуры: "Наряду с этим, авторам обращений, не связанных с коррупцией, была дана подробная информация по восстановлению их нарушенных прав в гражданской, семейной, жилищной, административной и других правовых сферах".

К.Алиев также отметил, что за 2014 год дежурными прокурорами Главного управления было принято 807 заявлений в связи с коррупцией и другими правонарушениями, начальником Главного управления было принято 139 граждан, по их заявлениям проведены расследования и вынесены объективные решения.

Начальник управления добавил, что главным управлением было рассмотрено 3 194 обращений граждан, расследовано 218 материалов уголовного характера: "По 82% этих обращений начаты уголовные дела, по остальным обращениям приняты необходимые предупредительные меры".