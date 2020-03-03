Глава МВД Азербайджана упразднил отдел и управление

В органах внутренних дел Азербайджана произведены структурные изменения.
Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
Согласно приказу, упразднены отдел внутренних расследований и Управление по борьбе с наркотиками Главного управления полиции города Баку.
Обязанности упраздненных управления и отдела возложены на соответствующие управления и главные управления МВД.
В пресс-службе Министерства внутренних дел подтвердили Report информацию.