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Глава МВД Азербайджана упразднил отдел и управление

Глава МВД Азербайджана упразднил отдел и управление

Вилаят Эйвазов

В органах внутренних дел Азербайджана произведены структурные изменения.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, упразднены отдел внутренних расследований и Управление по борьбе с наркотиками Главного управления полиции города Баку. 

Обязанности упраздненных управления и отдела возложены на соответствующие управления и главные управления МВД. 

В пресс-службе Министерства внутренних дел подтвердили Report информацию. 

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