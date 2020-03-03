Глава МВД Азербайджана упразднил отдел и управление

Глава МВД Азербайджана упразднил отдел и управление

3 марта, 2020 12:47

Вилаят Эйвазов https://report.az/storage/news/4ed1856753593f67a93a81e8e0c67eb7/85f3703d-7078-4dbe-838e-17056b569b66_292.jpg В органах внутренних дел Азербайджана произведены структурные изменения. Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов. Согласно приказу, упразднены отдел внутренних расследований и Управление по борьбе с наркотиками Главного управления полиции города Баку. Обязанности упраздненных управления и отдела возложены на соответствующие управления и главные управления МВД. В пресс-службе Министерства внутренних дел подтвердили Report информацию.

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