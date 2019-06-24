Глава МВД: Следует работать над еще большим поднятием престижа полиции в обществе

"В соответствии с требованием и поручениями президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в стране следует продолжать систематически осуществлять деятельность, направленную на обеспечение гражданской удовлетворенности, чтобы полиция стала местом доверия граждан, в обществе еще больше поднялся престиж полиции".

Как сообщает Report, об этом на оперативном совещании в МВД сказал министр ведомства генерал-лейтенант полиции Вилаят Эйвазов.

Говоря о предстоящих важных задачах, глава МВД потребовал у полиции претворять в жизнь установленные законом задачи на основе принципов оперативности, прозрачности, вежливости и удобства, серьезного соблюдения сотрудниками полиции правил этического поведения, отметил необходимость усиления контроля в этом направлении, систематическое продолжение деятельности в соответствующих направлениях.