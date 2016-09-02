Глава ИВ: Сильный ветер нанес ущерб четырем хачмазским селам

Хачмаз. 2 сентября. REPORT.AZ/ "Сильный дождь нанес ущерб четырем селам Хачмазского района".

Об этом в заявлении северному бюро Report сказал глава районной ИВ Шамсаддин Ханбабаев.

Он отметил, что Гудъялчай сменил свое русло, что привело к наводнению: "Сейчас мы находимся в затопленных селах. Больше всех пострадало село Гаргалыг, 12 домов в котором затопило. Жители эвакуированы".

Как сообщил Report председатель Хачмазской районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Еткин Мехманов, селевые потоки разрушили 2 моста на территории района: "Привлеченные на место происшествия техника и рабочие северного регионального отдела МЧС, а также солдаты войск гражданской обороны приступили к работам по устранению последствий стихийного бедствия. Селевые потоки разрушили предназначенный для передвижения автомобилей мост на территории села Хасполадоба и пешеходный мост через село Кехне Хачмаз".