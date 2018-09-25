Глава итальянской компании обвиняет Фархада Ахмедова в клевете

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Всемирно известная итальянская компания "Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L" прокомментировала заявления представиля российского предпринимателя азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова, высказанные им в печати.

Адвокат азербайджанского представительства компании Камандар Насибов заявил Report, что, поскольку Фархад Ахмедов не гражданин Азербайджана и не может быть собственником земельного участка, на проведение озеленительно-ландшафтных работ на оформленном на имя компании ООО "Baku Caspian Real Estate Limited" участке в 6 га по адресу Сабунчинский район, поселок Бильгя, улица Дачная, переулок 1, дом 1, между ООО "Baku Caspian Real Estates Limited" и исполнительным директором итальянской компании Массимо Альберти был заключен договор и согласован дополнительный бюджет.

По словам адвоката, договор между двумя компаниями был заключен 14 декабря 2016 года: "По договору, ООО "Baku Caspian Real Estates Limited" должна уплатить итальянской компании 6 млн 357 тыс. 813 евро. В договоре стоит подпись исполнительного директора ООО "Baku Caspian Real Estate Limited" Наиля Шахвердиева. Самое интересное, насколько мне известно, это лицо не владеет английским языком и договора на азербайджанском языке не имеется. Договоренность о дополнительном бюджете была достигнута между итальянской компанией и Фархадом Ахмедовым 20 июля 2017 года и составлена на английском и русском языках. Сумма договоренности составляет 5 млн 370 тыс. 364 евро. Общая сумма приближена к 12 млн евро. С ноября того же года они начали бойкотировать итальянскую компанию, не пуская их на территорию. По-отдельности сумма составила 6 млн евро, а в целом, 12 млн евро. Согласно первому договору, со стороны Фархада Ахмедова в три этапа было оплачено 90% суммы, а оставшиеся 10% должны были быть оплачены по завершении работ. Позже Фархад Ахмедов заявил, что компания, якобы, недобросовестно выполнила свою работу. Если итальянская компания выполнила работу некачественно, так почему же Фархад Ахмедов производил выплаты по договору в срок? Почему тогда не предъявлял он претензии к качеству работ? По завершении всех работ между Фархадом Ахмедовым и итальянской компанией был согласован дополнительный бюджет. По договоренности, ведение дополнительных работ было поручено итальянской компании. Первая выплата была произведена с опозданием, а второй вообще не оказалось".

По словам адвоката, Ф.Ахмедов в целом должен заплатить итальянской компании 3 млн евро: "Часть работ, возложенных на итальянскую компанию, пока не выполнена. С одной стороны, в ноябре-декабре 2017 года люди Фархада Ахмедова направили итальянской компании уведомление о необходимости выполнения оставшихся работ, а с другой – не пускают сотрудников компании на территорию. Несколько раз они направили уведомление компании "Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L" с угрозами. Якобы, итальянская компания нанесла им ущерб в размере 1,5 млн. долларов. Они пригрозили сотрудникам итальянской компании арестом, якобы, компания совершила преступление. Исполнительный директор ООО "Baku Caspian Real Estate Limited" Наиль Шахвердиев в официальном письме сообщил, что в случае невыплаты им грозит 15 лет ареста. То письмо есть и в нашем распоряжении. Если в течение года сотрудники итальянской компании не допускались на территорию, как могли они выполнить работу? Или в течение года за этими деревьями и растениями не ухаживали, не поливали их? Работавшие в имении Фархада Ахмедова в качестве обычных исполнителей, выдаются в печати за специалистов. Эти лица, не имея никакого представления, заявляют, что, якобы, есть проблемы с растительностью на территории имения. В то время как итальянская компания осуществляла на участке свою работу, там вели строительные работы другие лица. Теперь эти лица, не имея на то представления, дают отзыв по данному вопросу. Фотоснимки пальмовых деревьев выдаются за, якобы, высохшие деревья в имении Фархада Ахмедова. По сути, неизвестно, те ли это деревья. Возможно, фотографии тех самых пальмовых деревьев были сделаны в ином месте… Исполнитель строительных работ в имении Фархада Ахмедова Бахлул Байрамов заявил, что, якобы, работы остались незавершенными. Если сотрудников итальянской компании не пускают на территорию, как могла та работа быть завершена? Какое отношение Бахлул Байрамов в принципе имеет к работе итальянской компании? Или он является специалистом в этой области? Или он знаком с договором? Все это создает впечатление о том, что вопрос о незавершенности работ итальянской компании искусственно раздут. Имеется ввиду вопрос о некачественно выполненных работах. У нас на руках фотографии, сделанные с территории и подтверждающие качественное выполнение работ итальянской компанией".

По словам К.Насибова, составленный на русском языке акт о сдаче-приеме работ и товаров был подписан между итальянской компанией и ООО "Baku Caspian Real Estates Limited" в августе 2018 года. Бахруз Мамедов, представившийся садовником, в том акте выступает в качестве технадзора. Возникает вопрос, о какой сдаче-приеме могла идти речь при условии недопущения сотрудников итальянской компании "Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L" на территорию, и зачем было ООО "Baku Caspian Real Estates Limited" составлять этот акт, если итальянская компания не завершила свою работу? Почему основной договор был составлен на английском языке, согласование дополнительного бюджета – на английском и русском языках, а этот акт и приложение к нему – на русском? Глава компании Массимо Альберти не знает ни русского языка, ни кириллицы. Подписавший этот акт от имени компании Массимо Бенчи и Сахиб Худавердиев не знают русского языка. Исполнительный директор "Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L" Массимо Альберти заявил Report, что исполнитель строительных работ в имении Ф.Ахмедова – Бахлул Байрамов изначально ополчился против них.

По его словам, Бахлул Байрамов показывает в этой статье свою полную недобросовестность: "Напоминаю всем, что Бахлул всегда был против нашего присутствия. В тот день, когда мы пришли на объект, он сказал, что не хочет, чтобы на его стройке были итальянцы, и сделал все возможное, чтобы вышвырнуть нас вон.

На первом этапе работ, том, который касается посадки всех растений, не возникало проблем, почему? Ответ очевиден, это были специализированные работы, которые он не мог проводить.

Однако, когда начался второй этап работ, он осуществил свой преступный план.

Воспользовавшись тем, что г-на Ахмедова не было в Баку, он начал всячески мешать нам, угрожая нашим техникам выкинуть их, если они не последуют его указаниям. А ещё, 5 месяцев назад он связался с нашими субподрядчиками, предлагая им работать непосредственно на него.

Его слова: "Самая сложная работа окончена, теперь мы должны уложить полы и закончить электрическую систему, я могу все это сделать сам".

По словам М.Альберти, как только прибыли все товары, которые должны были быть оплачены по договору, Б.Байрамов воспрепятствовал их доступу на объект: "Что касается заявлений, сделанных в статье, то достаточно сказать, что газон отсутствует, потому что Бахлул не позволил нам его укладку, поскольку это затруднило бы его работы по интерьеру. (Весь газон был готов в течение нескольких месяцев и хранился на складе в Баку, ожидая, когда г-н Бахлул даст нам возможность его уложить).

Также и работы в зимних садах были приостановлены на несколько месяцев, потому что Бахлул Байрамов должен был завершить внутренние работы.

Заявления, касающиеся растений, вообще смехотворны.

Количество растений по контракту было соблюдено, цвета вьющихся растений были изменены только потому, что патио характеризуется двумя цветами: синим и белым.

Поэтому мы придали единообразие цветам.

Мой ответ в цифрах:

Описание РАСТЕНИЯ ПО КОНТРАКТУ МЕРТВЫЕ РАСТНИЯ, УЖЕ ЗАМЕНЕННЫЕ РАСТЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ Поставка, транспорт и насаждение Кол-во Кол-во Кол-во Высокие деревья 1.433 24 1.514 Особые растения 131 237 Фруктовые деревья 72 72 Кусты для подлеска 4.935 699 5.048 Кустарники низкие для подлеска 29.358 10.943 32.167 Кусты 5.148 100 5.991 Кустарники низкие 13.600 2.556 33.876 Дюны 10.620 10.892 Пустынный ландшафт 24.870 7.213 24.875 Вьющиеся растения 660 1.290 Водные растения 100 100 Растения Голубой Патио 60 60 Растения Белый Патио 340 340 ИТОГО РАСТЕНИЙ 91.327 21.535 116.462 РАСТЕНИЯ, ДОСТАВЛЕННЫЕ СВЕРХ ТОГО 3.600

Наши техники, электрики, сантехники и монтажники, а также руководители ведущих итальянских компаний, хорошо известных в Азербайджане (первые работающие в Баку), они тоже были все поражены поведением Бахлула, и все задавались вопросом: "Зачем все задерживать! Какова его цель?"

Все материалы находятся на объекте, а Бахлул не дает нам возможности закончить работы!

Абсурд, прекращать работы из-за его истерик.

Альберто Гаджиани, Клаудио Дзагато, Роберто Казадей Росси, Роччио Грациано также являются свидетелями непрерывных "нет, не делать, ждите" только потому, что он должен был закончить работы по интерьеру.

Заявления про кабель абсурдны!

Как вы думаете, может ли кабель стоить 607.394 евро?

Бахлул Байрамов забыл упомянуть, что 607.394 евро – это стоимость всей электрической системы, которая включает в себя кабель, заказанный из Баку, который соответствует всем международным сертификатам и который стоит на 20% больше, чем предусмотренный в контракте европейский, поскольку он имеет превосходное качество.

Подключения и соединения 2200 метров светодиодных полос, 5000 ламп IGuzzini, электрические щитки для систем освещения и орошения, исполнительный проект, рабочая сила.

Балюстрада, система орошения и установка насосов с их фильтрацией должны быть завершены. Понятно, что если нам не позволяют пройти на объект, то и закончить работы мы не можем.

Единственная правда в том, что Бахлул не желал видеть нас на объекте. Получил все доставленные товары, он убедил г-на Ахмедова ложью и обманом не платить нам, и теперь он хочет закончить работы для своих экономических выгод.

Важно знать, что 07.05.2018 из Baku Caspian по электронной почте прислали документы на подписание. После перевода этих документов моим ассистентом, я отказался их подписывать, потому что содержащееся в них было неправдой.

По-вашему, если бы я знал о том, что было приведено в подписанных в Баку актах, я бы подписал более уничижительный документ по сравнению с предыдущим?

Это наглядно демонстрирует неправильное поведение г-на Бахлула.

В случае необходимости, на суде мы представим доказательства нечестности этого человека и вымогательств, которым мы подверглись", - сказал М.Альберти.

Отметим, что компания "Paghere Green Service Societa Agricola S.R." обратилась в Лондонский суд с иском против азербайджанского предпринимателя Ф.Ахмедова, оценив понесенный моральный и материальный ущерб в 3 миллиона евро.

Ф.Ахмедов проживает в России. В списке 200 самых богатых бизнесменов России он занимает 67-ю строчку.