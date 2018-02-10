Глава Исполнительной власти: "Жителям, проживающим в зоне оползня на Баилово деньги за аренду жилья будут даны на следующей неделе " - ОБНОВЛЕНО-2

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Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/"Жителям зоны оползня на Баилово будут выплачены деньги за годичную аренду жилья".

Как сообщает Report, об этом в беседе с жителями территории сказал глава Исполнительной власти Сабаильского района Эльдар Азизов. Он отметил, что деньги будут выплачены 13 февраля: "В настоящее время вопрос рассматривается на официальном уровне".

Глава Исполнительной власти дал поручение, чтобы оставшиеся в домах жителей вещи были перевезены в здание школы: "На территории сначала должны быть приняты меры по обеспечению безопасности".

***16:14

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Глава Исполнительной власти Сабаильского района города Баку Эльдар Азизов посетил территорию оползневой зоны на Баилово.

Как сообщает Report, глава ИВ встретился с местными жителями. В ходе встречи возник спор. Глава Исполнительной власти ознакомился с ситуацией и дал поручения в связи с переселением всех жителей с территории. Э.Азизов также поручил оказать помощь жителям в перевозке их вещей.

*** 15:12

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ На Баиловском склоне на территории Сабаильского района города Баку зарегистрирован оползень.

Об этом сообщил Report один из граждан, проживающих на территории.

В результате происшествия нескольким домам нанесен серьезный ущерб, повалены электрические столбы.

Представители министерства чрезвычайных ситуаций и других соответствующих структур находятся на территории.