Гиясу Ибрагимову зачитан приговор

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Гияса Ибрагимова, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает Report, на заседании, прошедшем под председательством судьи Анвара Сеидова, был зачитан приговор. По решению суда Г.Ибрагимова приговорили к 10-ти годам тюрьмы.

Напомним, что гособвинитель попросил лишить его свободы сроком на 9 лет.

Отметим, что Гияс Ибрагимов обвиняется по ст. 234.4.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления) и ст. 234.4.3 (совершенные в крупном размере) УК.

В Хатаинском районном суде в его отношении была избрана мера пресечения - арест сроком на 4 месяца.