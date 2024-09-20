Германия одобрила экстрадицию гражданина Азербайджана, обвиняемого в мошенничестве

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Гражданин Азербайджана Аллахверди Мирза оглу Мамедов, обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки, мошенничестве, фальсификации официальных документов и попытке организации незаконной миграции, будет экстрадирован из Германии в Азербайджан.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В информации отмечается, что ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции Мамедова было удовлетворено компетентными органами Германии: "Аллахверди Мамедов был объявлен в международный розыск за мошенничество, подстрекательство к даче взятки, фальсификацию официального документа и попытку организации незаконной миграции, а также уклонение от следствия. В настоящее время принимаются необходимые меры для того, чтобы обвиняемый был доставлен в нашу страну".