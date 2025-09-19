Генпрокуроры Азербайджана и Словакии подписали Меморандум о взаимопонимании

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на встрече в Баку со своим словацким коллегой Марошем Жилинкой обсудил расширение сотрудничества в сфере экстрадиции и правовой помощи.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, стороны обсудили развитие стратегического партнерства между двумя странами, вклад словацких компаний в восстановительные работы в Карабахе, а также необходимость укрепления профессиональных связей между органами прокуратуры.

Кямран Алиев проинформировал гостей о правовых реформах, реализуемых в Азербайджане, в том числе о внедрении Электронной информационной системы прокуратуры (EPIS), повышающей эффективность и подотчетность работы.

"Обсуждались вопросы расширения сотрудничества в сфере экстрадиции и правовой помощи, обмена опытом, а также совместной работы в международных и региональных организациях", - говорится в информации.

Марош Жилинка отметил соответствие азербайджанских реформ принципам международного права и справедливости и высоко оценил шаги страны по совершенствованию правовой системы.

"Особое внимание на встрече было уделено взаимодействию в борьбе с коррупцией, обмену знаниями в сфере противодействия преступности и развитию деятельности в рамках международного права. По итогам встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании", - говорится в информации.

Словацкая делегация также посетила Музей истории Генеральной прокуратуры и ознакомилась с его экспонатами.