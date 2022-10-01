Генпрокурор: За последний год возбуждено 19 дел об умышленных убийствах, которые остались закрытыми с прошлых лет

Генпрокурор: За последний год возбуждено 19 дел об умышленных убийствах, которые остались закрытыми с прошлых лет

За прошедший год Следственным управлением расследовано 12 дел, Управлением криминалистики и информационных технологий – 2, подчиненными районными прокуратурами – 5, всего при невыясненных обстоятельствах совершено 19 умышленных убийств, оставшихся закрыты

https://static.report.az/photo/f28ba1fc-3338-38c0-b2c8-a1f87f084a66.jpg https://static.report.az/photo/f28ba1fc-3338-38c0-b2c8-a1f87f084a66.jpg

За прошедший год Следственным управлением расследовано 12 дел, Управлением криминалистики и информационных технологий – 2, подчиненными районными прокуратурами – 5, всего при невыясненных обстоятельствах совершено 19 умышленных убийств, оставшихся закрытыми с прошлых лет, и проведенных совместно с органами внутренних дел и государственной безопасности, обеспечение их открытия профессиональными следственно-оперативными мероприятиями, завершение и направление предварительного следствия по 11 из них в соответствующие суды для рассмотрения является наглядным примером проведенных мероприятий. Как сообщает Report, об этом в статье для официальной прессы заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев. «В целом за этот период по республике завершено расследование 17 205 уголовных дел, из них 1 411 расследовано в органах прокуратуры, а 93 уголовных дела расследовано нижестоящими районными прокуратурами по фактам коррупционных преступлений и иных преступлений против интересов службы, и обеспечено принятие мер правового характера ", - подчеркнул Генпрокурор. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram