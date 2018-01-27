Генпрокурор: В прошлом году завершено 214 уголовных дел в отношении 305 должностных лиц

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ “В 2017 году согласно политической воле президента Ильхама Алиева, в сфере борьбы с коррупцией, органами прокуратуры были продолжены последовательные и эффективные мероприятия. Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре по фактам взяточничества, злоупотребления должностными обязанностями и др., было завершено 214 уголовных дел в отношении 305 должностных лиц и обеспечено направление для рассмотрения в соответствующие суды. На этапе предварительного расследования по установленному урону по названным делам как положительный результат работы оценивается наложение ареста на имущество на сумму 15 млн. 381 тыс. манатов для обеспечения возмещения урона в размере 27 млн. 575 тыс.манатов”.

Как сообщает Report, об этом заявил генпрокурор Закир Гаралов на коллегиальном заседании.

Он отметил, что в отчетный период органами военной прокуратуры совместно с министерством обороны, ГПС, внутренними войсками и др. военными структурами было обеспечено раскрытие ряда тяжелых и особо тяжелых преступлений, совершенных в военных объединениях, проведено следствие сложных уголовных дел из большого количества эпизодов.