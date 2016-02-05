​Генпрокурор: В прошлом году в Азербайджане совершено 203 предумышленных убийства

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Генпрокуратуры, министерства внутренних дел и Службы госбезопасности было раскрыто 194 из 203 зарегистрированных в 2015 году предумышленных убийств, в том числе 71 преступление, в результате которых были убиты два и более человек.

Как сообщает Report, об этом заявил генпрокурор Закир Гаралов на прошедшем сегодня в Генпрокуратуре расширенном заседании коллегии, посвященном проведенным органами прокуратуры в 2015 году работам и предстоящим задачам. На заседании принимали участие городские, районные и территориальные военные прокуроры, руководители Центрального аппарата, Республиканской военной прокуратуры, Прокуратуры Нахчыванской АР, Военной прокуратуры Нахчыванской АР и Прокуратуры города Баку.

По словам генпрокурора, 95,5% преступлений раскрыты. По сравнению с 2014 годом, в отчетный период статистика преступлений, при которых было совершено предумышленное убийство, сократилась на 16, а количество нераскрытых преступлений подобного характера - на 3 факта.