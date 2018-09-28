Генпрокурор: В прошлом году 5 человек отстранены от службы в органах прокуратуры

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "В прошлом году 195 работников прокуратуры были поощрены в служебном порядке, 25 из 38 привлеченных к дисциплинарной ответственности получили выговор и строгий выговор, 2 переведены на низшие должности, 6 освобождены от занимаемой должности, 5 человек отстранены от службы в органах прокуратуры".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье генпрокурора, государственного советника юстиции 1-го класса Закира Гаралова.

"В этот период были приняты необходимые меры в направлении повышения служебной активности и чувства ответственности работников прокуратуры, в результате мероприятий, проведенных в сфере работы с кадрами, выросла требовательность, усилен контроль над трудовой и исполнительной дисциплиной, в отношении к работникам прокуратуры, допустившим беззаконие при осуществлении служебной деятельности, нарушившим служебную дисциплину и совершившим действия, неподобающие работнику прокуратуры была проявлена принципиальная позиция", - отмечает генпрокурор.