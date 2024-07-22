О нас

Генпрокурор: В этом году обеспечено возмещение ущерба имуществу на сумму более 49,3 млн манатов

Генпрокурор: В этом году обеспечено возмещение ущерба имуществу на сумму более 49,3 млн манатов В первом полугодии 2024 года по расследуемым в органах прокуратуры уголовным делам обеспечено возмещение ущерба имуществу на сумму более 49,3 млн манатов.
Происшествия
22 июля 2024 г. 12:57
Генпрокурор: В этом году обеспечено возмещение ущерба имуществу на сумму более 49,3 млн манатов

В первом полугодии 2024 года по расследуемым в органах прокуратуры уголовным делам обеспечено возмещение ущерба имуществу на сумму более 49,3 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Кямран Алиев заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Он отметил, что по завершившимся предварительным расследованием в органах прокуратуры уголовным делам, по которым государству, гражданам, компаниям, муниципалитетам был причинен материальный ущерб на общую сумму более 75,9 млн манатов, следственными мерами было достигнуто возмещение части ущерба в размере более 49,3 млн манатов.

Наложен арест на имущество на сумму более 8,3 млн манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: Bu il özgə əmlakına vurulmuş ziyanın 49,3 milyon manatdan artıq hissəsi ödətdirilib

Самое читаемое

Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
18 июля 2024 г. 11:54
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
18 июля 2024 г. 11:59
Новак: В рамках Север-Юг между Астара и Решт будет построена железная дорога
Новак: В рамках "Север-Юг" между Астара и Решт будет построена железная дорога
17 июля 2024 г. 09:33
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
18 июля 2024 г. 10:57
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
20 июля 2024 г. 14:12
Первый рейс танкера Зангилан состоялся в туркменский порт Аладжа
Первый рейс танкера "Зангилан" состоялся в туркменский порт Аладжа
17 июля 2024 г. 10:49
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
17 июля 2024 г. 12:58
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
20 июля 2024 г. 19:48
В России на водоемах за сутки погибли 29 человек
В России на водоемах за сутки погибли 29 человек
18 июля 2024 г. 09:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi