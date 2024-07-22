Генпрокурор: В этом году обеспечено возмещение ущерба имуществу на сумму более 49,3 млн манатов

В первом полугодии 2024 года по расследуемым в органах прокуратуры уголовным делам обеспечено возмещение ущерба имуществу на сумму более 49,3 млн манатов.

В первом полугодии 2024 года по расследуемым в органах прокуратуры уголовным делам обеспечено возмещение ущерба имуществу на сумму более 49,3 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Кямран Алиев заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Он отметил, что по завершившимся предварительным расследованием в органах прокуратуры уголовным делам, по которым государству, гражданам, компаниям, муниципалитетам был причинен материальный ущерб на общую сумму более 75,9 млн манатов, следственными мерами было достигнуто возмещение части ущерба в размере более 49,3 млн манатов.

Наложен арест на имущество на сумму более 8,3 млн манатов.