Генпрокурор: В Азербайджане наложен арест на имущество на сумму около 15 млн манатов

В Азербайджане в январе-октябре 2025 года наложен арест на имущество, связанное с коррупционными преступлениями, на сумму около 15 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев в интервью газете "Азербайджан".

Он отметил, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре за минувшие 10 месяцев завершено предварительное следствие по 75 уголовным делам в отношении 120 должностных лиц по фактам, связанным со взяточничеством, превышением должностных полномочий, служебным подлогом, злоупотреблением должностными полномочиями и другими деяниями.

"По этим делам на этапе предварительного расследования обеспечено возмещение материального ущерба в размере 3 млн 532 тыс. манатов, а также наложен арест на имущество, оцененное в 14 млн 916 тыс. манатов, что в общей сложности обеспечило возмещение 76% причиненного ущерба", - пояснил генпрокурор.

К.Алиев также добавил, что по прекращенным делам лица, освобожденные от уголовной ответственности, возместили материальный ущерб в размере 4 млн 343 тыс. манатов, а также дополнительно внесли в государственный бюджет 2 млн 198 тыс. манатов.