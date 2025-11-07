Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Генпрокурор: В Азербайджане наложен арест на имущество на сумму около 15 млн манатов

    Происшествия
    • 07 ноября, 2025
    • 16:10
    Генпрокурор: В Азербайджане наложен арест на имущество на сумму около 15 млн манатов

    В Азербайджане в январе-октябре 2025 года наложен арест на имущество, связанное с коррупционными преступлениями, на сумму около 15 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев в интервью газете "Азербайджан".

    Он отметил, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре за минувшие 10 месяцев завершено предварительное следствие по 75 уголовным делам в отношении 120 должностных лиц по фактам, связанным со взяточничеством, превышением должностных полномочий, служебным подлогом, злоупотреблением должностными полномочиями и другими деяниями.

    "По этим делам на этапе предварительного расследования обеспечено возмещение материального ущерба в размере 3 млн 532 тыс. манатов, а также наложен арест на имущество, оцененное в 14 млн 916 тыс. манатов, что в общей сложности обеспечило возмещение 76% причиненного ущерба", - пояснил генпрокурор.

    К.Алиев также добавил, что по прекращенным делам лица, освобожденные от уголовной ответственности, возместили материальный ущерб в размере 4 млн 343 тыс. манатов, а также дополнительно внесли в государственный бюджет 2 млн 198 тыс. манатов.

    Кямран Алиев коррупционные преступления арест на имущество
    Kamran Əliyev: Bu ilin 10 ayı ərzində korrupsiya ilə bağlı 15 milyon manata yaxın əmlakın üzərinə həbs qoyulub

    Последние новости

    17:04

    Азербайджанский тиктокер арестован на 60 суток

    Происшествия
    17:03

    Объявлена программа визита Эрдогана в Азербайджан

    Внешняя политика
    16:58

    ЦБА выбрал страховщика

    Финансы
    16:54

    В Калифорнийском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    16:52

    Хикмет Гаджиев обсудил с делегацией НАТО мирный процесс на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    16:50

    МИД Казахстана: Присоединение к Авраамским соглашениям соответствует интересам страны

    В регионе
    16:50

    На освобожденных территориях проектируется более 3 тыс. км дорог

    Внутренняя политика
    16:49

    Госкомитет: Завершается проектирование 20 населенных пунктов в Карабахе и Восточном Зангезуре

    Внутренняя политика
    16:45

    В Дагестане при крушении вертолета погибли четыре человека

    В регионе
    Лента новостей