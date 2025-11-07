İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Kamran Əliyev: Bu ilin 10 ayı ərzində korrupsiya ilə bağlı 15 milyon manata yaxın əmlakın üzərinə həbs qoyulub

    Hadisə
    • 07 noyabr, 2025
    • 15:12
    Kamran Əliyev: Bu ilin 10 ayı ərzində korrupsiya ilə bağlı 15 milyon manata yaxın əmlakın üzərinə həbs qoyulub
    Kamran Əliyev

    Bu il 10 ay ərzində korrupsiya işləri ilə bağlı 15 milyon manata yaxın əmlakın üzərinə həbs qoyulub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş prokuror Kamran Əliyev rəsmi qəzetə müsahibəsində deyib.

    O bildirib ki, Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən də ötən 10 ay ərzində yüksək göstəricilərə nail olunmaqla rüşvətlə bağlı, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, vəzifə saxtakarlığı, vəzifədən sui-istifadə və s. faktlar üzrə 120 vəzifəli şəxs barəsində 75 cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün məhkəmələrə göndərilib:

    "Həmin işlər üzrə vurulmuş maddi ziyandan ibtidai araşdırma mərhələsində 3 milyon 532 min manatın ödətdirilməsi təmin edilmiş, həmçinin 14 milyon 916 min manat dəyərində qiymətləndirilən əmlak üzərinə həbs qoyulmaqla, ümumilikdə vurulmuş maddi ziyanın 76 faizinin ödətdirilməsi təmin edilib.

    Bundan başqa, icraatına xitam verilmiş işlər üzrə 4 milyon 343 min manat məbləğində maddi ziyan ödənilməklə cinayət məsuliyyətindən azad olunmuş şəxslər tərəfindən dövlət büdcəsinə əlavə olaraq 2 milyon 198 min manat məbləğində pul vəsaiti ödənilib".

