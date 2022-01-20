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Генпрокурор: Преступления армян задокументированы, собраны доказательства

Генпрокурор: Преступления армян задокументированы, собраны доказательства Преступления армян задокументированы, собраны доказательства.
Происшествия
20 января 2022 г. 11:31
Генпрокурор: Преступления армян задокументированы, собраны доказательства

Преступления армян задокументированы, собраны доказательства.

Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев заявил журналистам.

"Эти преступления были упомянуты и при обращении в международные суды. Кроме того, продолжается наша двухсторонняя работа по обнаружению и выдаче этих лиц. Мы и раньше сообщали прессе, что совершившие преступления против Азербайджана армянские граждане или лица армянского происхождения были привлечены к ответственности, осуждены и получили наказание. Мы продолжаем и будем продолжать деятельность в этом направлении", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: “Erməni cinayətləri rəsmiləşdirilib, sübutlar toplanılıb”

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