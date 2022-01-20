Генпрокурор: Преступления армян задокументированы, собраны доказательства

Преступления армян задокументированы, собраны доказательства.
Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев заявил журналистам.
"Эти преступления были упомянуты и при обращении в международные суды. Кроме того, продолжается наша двухсторонняя работа по обнаружению и выдаче этих лиц. Мы и раньше сообщали прессе, что совершившие преступления против Азербайджана армянские граждане или лица армянского происхождения были привлечены к ответственности, осуждены и получили наказание. Мы продолжаем и будем продолжать деятельность в этом направлении", - подчеркнул он.