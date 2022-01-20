Генпрокурор: Преступления армян задокументированы, собраны доказательства

Преступления армян задокументированы, собраны доказательства.

Преступления армян задокументированы, собраны доказательства.

Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев заявил журналистам.

"Эти преступления были упомянуты и при обращении в международные суды. Кроме того, продолжается наша двухсторонняя работа по обнаружению и выдаче этих лиц. Мы и раньше сообщали прессе, что совершившие преступления против Азербайджана армянские граждане или лица армянского происхождения были привлечены к ответственности, осуждены и получили наказание. Мы продолжаем и будем продолжать деятельность в этом направлении", - подчеркнул он.