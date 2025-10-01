Генпрокурор: Предоставление информации по делу бизнесмена Аднана Ахмедзаде нецелесообразно
Происшествия
- 01 октября, 2025
- 10:00
В настоящее время предоставление дополнительной информации по расследованию дела бизнесмена Аднана Ахмедзаде нецелесообразно.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный прокурор Кямран Алиев.
"Орган, ведущий расследование по делу Аднана Ахмадзаде, опубликовал заявление. На данном этапе расследования предоставление какой-либо дополнительной информации нецелесообразно с точки зрения тактики расследования", - сказал он.
В рамках возбужденного уголовного дела Аднан Ахмедзаде подозревается в провокации против экономической безопасности, а также в присвоении средств в особо крупном размере. Решением суда он арестован на четыре месяца.
Последние новости
11:04
Фото
Сахиба Гафарова примет участие в 11-м Саммите спикеров парламентов стран G20Милли Меджлис
11:04
Заур Микаилов: Будут приняты масштабные меры по сокращению потерь водыИнфраструктура
11:04
Азербайджан обсудил с АБР приватизацию компаний, входящих в AZCON HoldingИКТ
11:02
Президент Кыргызстана предложил вернуть смертную казнь за тяжкие преступленияВ регионе
11:01
Министр: Азербайджан наращивает инвестиции в защиту водных ресурсовАПК
10:57
Меджнун Мамедов: Разрабатывается дорожная карта цифровых технологий и ИИАПК
10:55
Euronews: Бакинский форум безопасности стал платформой для конструктивного диалогаВнешняя политика
10:52
Трамп сегодня планирует подписать ряд указов на фоне шатдаунаДругие страны
10:50