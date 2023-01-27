Генпрокурор: Обеспечено раскрытие 17 умышленных убийств, нераскрытых в прошлые годы

”В 2022 году в результате профессиональных следственно-оперативных мероприятий, проведенных совместно с органами внутренних дел, государственной безопасности и юстиции, было обеспечено раскрытие 17 уголовных дел нераскрытых с прошлых годов".

”В 2022 году в результате профессиональных следственно-оперативных мероприятий, проведенных совместно с органами внутренних дел, государственной безопасности и юстиции, было обеспечено раскрытие 17 уголовных дел, нераскрытых с прошлых годов".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев во время выступления на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, посвященном итогам 2022 года и предстоящим задачам.

Генпрокурор сообщил, что по 14 из них предварительное расследование завершено и направлено в соответствующие суды для рассмотрения, по остальным следственные мероприятия продолжаются.

K.Алиев отметил, что с 1 мая 2020 года по настоящее время раскрыто 27 нераскрытых с прошлых годов умышленных убийств, совершенных при неясных обстоятельствах (24 из них направлены в суд, по 15 делам вынесены обвинительные приговоры, остальные находятся на рассмотрении суда).