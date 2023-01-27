О нас

Генпрокурор: Обеспечено раскрытие 17 умышленных убийств, нераскрытых в прошлые годы

Генпрокурор: Обеспечено раскрытие 17 умышленных убийств, нераскрытых в прошлые годы ”В 2022 году в результате профессиональных следственно-оперативных мероприятий, проведенных совместно с органами внутренних дел, государственной безопасности и юстиции, было обеспечено раскрытие 17 уголовных дел нераскрытых с прошлых годов".
Происшествия
27 января 2023 г. 10:30
Генпрокурор: Обеспечено раскрытие 17 умышленных убийств, нераскрытых в прошлые годы

”В 2022 году в результате профессиональных следственно-оперативных мероприятий, проведенных совместно с органами внутренних дел, государственной безопасности и юстиции, было обеспечено раскрытие 17 уголовных дел, нераскрытых с прошлых годов".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев во время выступления на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, посвященном итогам 2022 года и предстоящим задачам.

Генпрокурор сообщил, что по 14 из них предварительное расследование завершено и направлено в соответствующие суды для рассмотрения, по остальным следственные мероприятия продолжаются.

K.Алиев отметил, что с 1 мая 2020 года по настоящее время раскрыто 27 нераскрытых с прошлых годов умышленных убийств, совершенных при неясных обстоятельствах (24 из них направлены в суд, по 15 делам вынесены обвинительные приговоры, остальные находятся на рассмотрении суда).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: "Ötən illərdən bağlı qalmış 17 qəsdən adam öldürmə cinayətin açılması təmin edilib"

Самое читаемое

В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
20 января 2023 г. 16:33
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
21 января 2023 г. 05:16
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
22 января 2023 г. 01:12
Азеришыг реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
23 января 2023 г. 13:25
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
25 января 2023 г. 11:32
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
25 января 2023 г. 14:32
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
26 января 2023 г. 12:08
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
26 января 2023 г. 15:41
Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
ФотоАзербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
26 января 2023 г. 19:10
Делегация Госдепартамента США посетила Аллею шехидов и почтила память жертв 20 Января
ФотоДелегация Госдепартамента США посетила Аллею шехидов и почтила память жертв 20 Января
20 января 2023 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi